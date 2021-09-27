Узбекский пограничник погиб в перестрелке с афганским наркобароном

Военнослужащий пограничных войск Узбекистана был застрелен на границе с Афганистаном. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с избирателями в Намангане, передает «Sputnik Узбекистан».
По словам главы государства, пограничник погиб, защищая государственную границу от попытавшихся проникнуть в страну афганских наркоторговцев во главе с наркобароном.
«Но наша позиция в вопросе неприкосновенности нашей территории тверда, при необходимости мы будем защищать нашу границу оружием», — заявил Мирзиеев, отметив решительность Вооруженных сил Узбекистана защищать безопасность страны.
21 сентября сотрудники разведслужбы по борьбе с контрабандой в Индии обнаружили почти три тонны героина в порту штата Гуджарат. По информации издания, стоимость изъятой партии запрещенных веществ оценивается в 2,7 миллиарда долларов. Предполагается, что наркотики доставили из Афганистана под видом талька через порт Бендер-Аббас в Иране.
При этом движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) попросило Россию помочь в ликвидации всех путей наркотрафика. По словам заместителя министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиуллы Муджахида, новые афганские власти стремятся прекратить контрабанду наркотиков и рассчитывают на помощь Москвы в этом вопросе, поскольку мир и стабильность в регионе также и в интересах России.
Ранее в ООН заявили, что талибы получили сотни миллионов долларов от торговли наркотиками и из других незаконных источников до того, как захватили Афганистан.