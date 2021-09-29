Киевское «Динамо» со счетом 0:5 проиграло «Баварии» в матче Лиги чемпионов

«Бавария» разгромила киевское «Динамо» со счетом 5:0 в игре группового этапа ЛЧ

Мюнхенская «Бавария» на своем поле разгромила киевское «Динамо» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 29 сентября, и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Роберт Левандовски. По мячу забили Серж Гнабри, Лерой Сане и Максим Шупо-Мотин.

Победа позволила «Баварии» набрать шесть очков, команда находится на первом месте в группе E. В активе «Динамо» одно очко, команда находится на третьей позиции.

«Бавария» в следующем туре 20 октября на выезде сыграет с «Бенфикой». «Динамо» в тот же день на чужом поле встретится с «Барселоной».