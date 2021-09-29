Около Канарских островов появилась огромная пирамида

Лавовый поток, стекающий с южного склона вулкана Кумбре-Вьеха на Канарах, образовал огромную огненную пирамиду в Атлантическом океане, у побережья острова Пальма. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Испанского института океанографии (Instituto Espanol de Oceanografia, IEO).

«Создается впечатляющая залежь высотой более 50 метров», — отмечается в сообщении. Институт опубликовал снимки появившейся пирамиды, впечатлявшие подписчиков. Они назвали ее новой горой. «Какое шоу! Классно», — порадовалась одна из пользовательниц Twitter. «Новая Земля», — добавил другой подписчик.

Извержение Кумбре-Вьеха началось 19 сентября впервые за последние 50 лет. Были эвакуированы 6 тысяч человек. Потоки лавы стекают в сторону моря, что привело к уничтожению почти 600 домов, а также церквей и банановых плантаций. Информации о погибших нет. Из-за большого содержания в воздухе вулканического пепла с 25 сентября полеты на остров Пальма прекратила местная авиакомпания Binter.

Правительство Испании объявило остров зоной бедствия. Представитель кабинета министров Испании Исабель Родригес сообщила, что это позволило согласовать первый пакет мер помощи в размере 10,5 миллиона евро. Из них около 5 миллионов евро будет предоставлено жителям европейского региона на покупку домов, а остальные — на приобретение мебели и предметов первой необходимости.