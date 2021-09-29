Назван замеченный у каждого третьего россиянина неприятный симптом COVID-19

Горелов: у трети пациентов с «дельта»-штаммом коронавируса встречаются проблемы с ЖКТ

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал неприятный симптом, который замечен у каждого третьего пациента с «дельта»-штаммом COVID-19. Об этом в среду, 29 сентября, сообщает радио «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

По его словам, именно индийский штамм на данный момент вытеснил все остальные и стал доминирующим в России. Его характерным признаком, встречающимся у трети пациентов с коронавирусом, являются проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

«Еще весной прошлого года изолированное поражение ЖКТ отмечалось только у двух процентов», — отметил эксперт.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что новым симптомом штамма «дельта» стал насморк без потери вкуса и обоняния.