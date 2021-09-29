Samsung изобрела часы на солнечной батарее

Samsung может выпустить смарт-часы, работающие на энергии солнца. Об этом сообщает нидерландское издание LetsGoDigital.

Патент на элемент питания для часов был опубликован Ведомством по патентам и товарным знакам США (USPTO). Согласно его описанию, солнечные панели устанавливаются в ремешок для носимого девайса. Данный компонент собирает световую энергию и передает его на аккумулятор. Солнечные батареи основаны на полимере с квантовыми точками, который применяется для постоянного сбора солнечной энергии.

Авторы изобретения отмечают, что новая разработка является весьма эффективной и позволяет автономно использовать гаджет. Патент был отправлен в USPTO еще в 2019 году, однако его опубликовали только в сентябре.

По мнению журналистов, данный способ зарядки является неэффективным в случае пасмурной погоды или при носке часов вместе с одеждой с длинными рукавами. Samsung является не единственной компанией, которая работает над часами на солнечной энергии. Так, Garmin предлагает несколько носимых гаджетов на энергии солнца. Однако компания отмечает, что солнечные панели могут лишь продлить работу устройства.

Летом журналисты обнаружили патент Samsung на гибридное устройство, объединяющее в себе смартфон и смарт-часы. Верхнюю часть такого девайса можно отсоединить и использовать как носимый аксессуар.