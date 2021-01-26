Рассекречены Apple Watch с глюкометром

В Apple Watch 7 добавят функцию контроля уровня глюкозы в крови. Об этом сообщает корейское издание ET News.

Источники ссылаются на отчет, в котором говорится, что функция глюкометра может появиться в новых часах Apple и конкурентной модели Samsung Galaxy Watch 4. Сообщается, что американская компания уже получила патенты на соответствующую функцию и сосредоточена на том, чтобы внедрить монитор глюкозы в носимые гаджеты.

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Судя по рассекреченным документам, для контроля содержания сахара в крови Apple изобрела неинвазивный монитор, для работы которого не требуется прокола кожи. В случае с классическими глюкометрами либо необходимо прокалывать кожу для забора крови, либо устанавливать особый имплантированный непрерывный монитор глюкозы. Часы с подобным оптическим монитором будут предназначены для людей с диабетом.

Журналисты заметили, что Apple давно сосредоточилась на производстве гаджетов с медицинскими функциями. В 2017 году компания создала команду биомедицинских инженеров и консультантов, которые работали над неинвазивным датчиком мониторинга крови. Также авторы напомнили, что ранее глава Apple Тим Кук был замечен с прототипом портативного глюкометра.

В представленных осенью 2020 года Apple Watch был добавлен сенсор для контроля за уровнем насыщения крови кислородом. Ранее в часах от Apple появилась функция получения электрокардиограммы и уведомления о нерегулярном сердечном ритме.

В конце января американские медики подтвердили пользу умных часов в борьбе с коронавирусом. По их словам, гаджеты позволяют контролировать вариабельность сердечного ритма, что может определить наличие коронавируса у пациента на ранней стадии.