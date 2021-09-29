Врачи придумали необычный способ помощи тяжелобольным пациентам

Врач-анестезиолог Видновской больницы Александр Плиев в беседе в «Радио 1» рассказал о том, что доктора придумали необычный способ помощи тяжелобольным пациентам. Он подчеркнул, что когда больной перестает за себя бороться, это первый шаг к летальному исходу, поэтому настрой крайне важен в борьбе с любым недугом.

Специалист пояснил, что во время коронавируса медики все чаще замечают, что у тех, кто психологически сдается, чаще всего не самые радостные перспективы, поэтому таких людей сотрудники отделения стараются морально поддерживать, уделять им больше времени, подключают к этому процессу родственников.

«Посещения сейчас запрещены, и мы беседуем с родственниками по телефону, объясняем происходящее и просим морально поддержать больного. И если пациент в сознании — разрешаем общаться с родственниками по телефону, предупредив их, чтобы они не допускали никаких негативных суждений. Нередко при такой практике пациент вновь начинает бороться за жизнь, и очень скоро мы видим улучшение», — объяснил Плиев.

Врач добавил, что вопрос морального настроя и поддержки важен при любой болезни, но коронавирус обострил эту необходимость, поскольку нарушает когнитивные функции организма, такие пациенты больше подвержены депрессиям, паническим атакам и психозам.

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев рассказал, что в начале пандемии главным страхом, который распространился в обществе, было то, что повторное заражение COVID-19 может резко повысить шансы пациента на летальный исход. Однако, как сообщил специалист, таким эффектом обладает лихорадка денге. Доктор отметил, что если бы COVID-19 обладал свойствами геморрагической лихорадки, это было бы схожим с биологическим оружием.

