Вокалист Blink-182 победил рак

Вокалист и бас-гитарист американской панк-рок-группы Blink-182 Марк Хоппус вылечился от рака. Об этом он написал в своем Instagram.

«Только что был у своего онколога, я избавился от рака!» — сообщил он. 49-летний музыкант уточнил, что теперь ему необходимо раз в полгода проходить обследования.

О своей болезни Хоппус рассказал в июне этого года. Тогда он признался, что болен уже три месяца и проходит курс химиотерапии.

Марк Хоппус является одним из основателей коллектива Blink-182, существующего с 1992 года. Он также основал группу +44 и играет в супергруппе Simple Creatures.

В 2015 году на 71-м году жизни от рака умер основатель рок-группы Motorhead Иэн Фрэйзер Килмистер, более известный как Лемми. В 2021 году стало известно, что прах музыканта добавили в пули и подарили их близким друзьям рокера — перед смертью он сам попросил распорядиться его останками именно таким образом. Бывший ведущий MTV Рики Рахтман рассказал в своем Twitter-аккаунте, что получил одну из таких пуль и расплакался. Такие же подарки достались бывшему профессиональному теннисисту Пэту Кэшу и Уитфилду Крейну из группы Ugly Kid Jo.