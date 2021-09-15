Популярный стендап-комик умер в 61 год от рака

Популярный канадский стендап-комик и сценарист Норм Макдональд (Norm Macdonald) умер на 62-м году жизни после длительной борьбы с раком. Об этом сообщает Variety со ссылкой на официального представителя артиста Джеффа Дениса (Jeff Danis).

Отмечается, что врачи поставили Макдональду диагноз десять лет назад. «Норм был неповторим! Он внес в американский юмор честность и откровенность», — сказал его представитель.

Свои соболезнования родным артиста выразил канадско-американский актер и комик Джим Керри. На своей странице в Twitter он назвал коллегу одним из самых прекрасных людей. «Честный и отважный гений комедии. Я его люблю», — написал актер.

Макдональд начинал как сценарист сериала «Розанна» в 1992 году. За все время показа проект получил 25 номинаций на телепремию «Эмми». С 1993 по 1999 год комик вел вечернюю музыкально-юмористическую передачу Saturday Night Live на канале NBC. Также он снялся в картинах «Грязная работа», «Человек на Луне» и «История одного похищения».