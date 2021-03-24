Прах Лемми из Motorhead добавили в пули и подарили друзьям музыканта

Прах фронтмена рок-группы Motorhead Иэна Фрэйзера Килмистера, более известного как Лемми, добавили в пули и подарили их близким друзьям музыканта. Об этом сообщает NME.

Уточняется, что перед смертью басист сам попросил распорядиться его прахом именно таким образом. Бывший ведущий MTV Рики Рахтман рассказал в своем Twitter-аккаунте, что получил одну из таких пуль и расплакался. Такие же подарки достались бывшему профессиональному теннисисту Пэту Кэшу и Уитфилду Крейну из группы Ugly Kid Jo.

Лемми скончался 28 декабря 2015 года, через четыре дня после своего 70-го дня рождения. Накануне у него диагностировали рак.

Лемми был известен не только музыкальными достижениями, но и образом жизни, неотъемлемую часть которого составляли алкоголь, сигареты и амфетамин. В начале 2000-х у лидера Motorhead обнаружили сахарный диабет, но музыкант не изменил своих привычек, сохраняя работоспособность до последних дней. Музыканту приписывали связь с двумя тысячами женщин, хотя сам Лемми считал, что это число завышено в два раза.