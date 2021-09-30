Тренер «Барселоны» высказался об уходе после второго крупного поражения в ЛЧ

Тренер «Барселоны» Рональд Куман заявил, что виноват в поражениях после матча с «Бенфикой»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман рассказал, что думает о своем будущем после поражения от португальской «Бенфики» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Его слова приводит Marca.

Куман заявил, что не знает, уйдет ли он из команды, отметив, что в конечном счете сам виноват в поражениях. «Сейчас такое время, когда многое в команде меняется, у нас не хватает многих футболистов. Не хочу на этом снова останавливаться», — высказался он. Тренер отметил, что его поддерживают игроки, а о намерениях руководства клуба он не знает.

29 сентября «Барселона» проиграла «Бенфике» со счетом 0:3. Для команды это стало вторым подряд крупным поражением в ЛЧ. В первом туре каталонцы были разгромлены мюнхенской «Баварией» с таким же счетом.

23 сентября президент каталонцев Хоан Лапорта отметил, что в случае необходимости клуб уволит Кумана. По данным ESPN, «Барселона» уже ищет возможную замену тренеру.