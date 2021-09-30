Названы ошибки немецких солдат в битве за Москву

30 сентября 1941 года началась битва за Москву. Начало немецкого наступления обернулось окружением соединений трех советских фронтов. Это не помешало СССР одержать стратегическую победу. Заведующий филиалом «Богородицкое поле» музея-заповедника «Хмелита» (Смоленская область), боец поискового отряда «Долг» Игорь Михайлов рассказал в интервью «Ленте.ру» об основных ошибках немецких солдат.

В начале октября выпал первый снег и начались дожди, что ухудшило состояние дорог. Немецкие войска использовали одни и те же маршруты для снабжения нескольких группировок, что приводило к износу дорожного полотна и снижению темпов наступления. Михайлов отметил, что подобным образом замедлилось продвижение 4-й полевой армии и 4-й танковой группы.

По его словам, немецкие военачальники переоценили свои возможности на фоне успешного начала наступления. После Вяземского и Брянского котлов нацисты рассеяли основные силы. Так, командующий группой армий «Центр» Федор фон Бок нанес удар на Торжок севернее Калинина (ныне Тверь). Безуспешные попытки наступления в этом направлении приостановили 23 октября.

80 лет назад, 30 сентября 1941 года началась операция «Тайфун». Войска 2-й танковой группы генерала Хайнца Гудериана атаковали позиции Брянского фронта, а 2 октября группа армий «Центр» нанесла удар войскам Западного и Резервного фронтов. Битва за Москву, в которой участвовало свыше трех миллионов человек, стала крупнейшим стратегическим сражением Второй мировой войны.