Захарова призвала Германию оценить решение YouTube о блокировке каналов RT

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала правительство Германии дать оценку решению YouTube удалить немецкоязычные каналы Russia Today (RT). Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Захарова обратилась к официальному представителю канцлера ФРГ Штеффену Зайберту с вопросом о том, как в Берлине квалифицируют действия интернет-платформы по блокировке RT. «Считает ли Правительство ФРГ подобные шаги "не слишком хорошим отношением к свободе печати"?», — уточнила она.

Дипломат также поинтересовалась, готова ли немецкая сторона оказать содействие в работе службы RT на территории Германии, чтобы продемонстрировать уважение свободы печати. Среди примеров подобного содействия она назвала помощь в решении искусственно созданных банковских проблем и поддержку недопустимости удаления американскими интернет-монополиями новостного контента и распространяющих его ресурсов.

Ранее стало известно, что два немецких канала RT удалены YouTube. Администрация видеохостинга заявила, что сначала вынесла одному каналу предупреждение за распространение дезинформации о коронавирусе и ограничила права владельцев на публикацию видео. Тогда RT создали второй канал, чтобы обойти запрет. После этого YouTube удалил оба канала.

В ответ на это, главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала Кремль запретить немецкие СМИ в России и назвала происходящее «медийной войной Берлина против Москвы».