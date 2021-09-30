Захарова призвала Германию выдать RT разрешение на вещание

Чтобы перестать оправдываться в отсутствии «злых намерений» в отношении работы каналов группы RT, правительство ФРГ должно выдать RT DE разрешение на вещание. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат призвала германскую сторону доказать свое «хорошее отношение к свободе печати». По ее словам, для этого достаточно всего лишь относится к RT DE и Der Fehlende Part, как к ряду других зарубежных каналов. «Мир замер в ожидании положительного ответа немецкой стороны», — отметила представитель МИД.

Захарова поинтересовалась у немецких властей, готовы ли они содействовать немецкоязычной службе RT. «Включая: содействие в решении искусственно созданных банковских проблем, демонстрацию чёткой позиции по недопустимости удаления американскими интернет-монополиями новостного контента и ресурсов его распространения», — пояснила дипломат.

28 сентября YouTube удалил два аккаунта без возможности их восстановления. Позднее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев высказался, что у России «есть все основания» для принятия ответных мер против Deutsche Welle. Он отметил, что некоторые аккредитованные в России немецкие издания не соблюдают нормы законодательства.

Роскомнадзор направил обращение в Google с требованием вернуть удаленные каналы Russia Today. Если видеохостинг не восстановит доступ к этим страницам, ему может грозить блокировка на территории России.