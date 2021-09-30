Россиянин пытался сжечь венки на мемориале «Скорбящая мать»

Житель Челябинской области пытался сжечь искусственные венки на мемориале «Скорбящая мать» в городе Миасс. Об этом в четверг, 30 сентября, со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД пишет РИА Новости.

Уточняется, что мужчина бросил венки в находящийся рядом Вечный огонь. Полиция уже задержала нарушителя. Им оказался ранее судимый 39-летний мужчина 1982 года «без определенного места жительства». Проводится доследственная проверка.

В июле сообщалось, что в городе Сатка Челябинской области школьницы решили устроить барбекю на Вечном огне. Две россиянки,13 и 14 лет пришли к мемориалу в память о погибших военнослужащих времен Великой Отечественной войны и стали жарить сосиски.