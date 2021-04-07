Полиция задержала в Подмосковье готовившую яичницу на Вечном огне женщину

Сотрудники полиции задержали женщину, готовившую яичницу на Вечном огне в подмосковном Пушкино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяну Петрову.

Уточняется, что жительница Красноармейска пыталась приготовить еду в центре Пушкино, у мемориала «Скорбящая мать».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).

В 2017 году сотрудники управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, исполнившего танец рядом с Вечным огнем в подмосковном Орехово-Зуево.