Бездомного обвинили в реабилитации нацизма за сушку носков на Вечном огне

В Миассе сушившего на Вечном огне носки бездомного обвинили в реабилитации нацизма

Появились подробности задержания бездомного россиянина в Миассе Челябинской области, который пытался сжечь пластиковые венки на Вечном огне мемориала «Скорбящая мать». Оказалось, он делал это, чтобы подсушить носки и другую одежду. Об этом сообщает Znak. Теперь мужчину обвиняют в реабилитации нацизма.

Инцидент произошел ночью в среду, 29 сентября. Местные жители сообщили в полицию о том, что неизвестный бросает в Вечный огонь какие-то предметы. На вызов приехали полицейские, которые задержали 40-летнего бездомного. Пластик расплавился и повредил Вечный огонь — объект пришлось демонтировать.

По данным издания, изначально было возбуждено уголовное дело по статье 214 («Вандализм») УК РФ. Однако инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В результате дело переквалифицировали по части 3 статьи 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ.

Ранее в Краснодарском крае вандалы разрушили мемориал Великой Отечественной войны. Они разбили памятные таблички стелы «Стойкости комсомольской» на горе Семашко.