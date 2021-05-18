Российских чиновников обвинили в краже денег при ремонте Вечного огня

В Республике Адыгея двух чиновников обвинили в хищении денег из бюджета при благоустройстве памятника «Вечный огонь», сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии ведомства, летом 2019 года бывший замглавы Гиагинского района Адыгеи помог местному депутату-бизнесмену заключить фиктивные договоры с сельским поселением на благоустройство памятника и прилегающего к нему парка в станице Гиагинской. Они намеренно завысили объемы и стоимость работ. Сумма похищенных из бюджета средств оценивается в 1,7 миллиона рублей.

Схему раскрыли в ФСБ, следствие завершило расследование и передало дело в суд. Чиновники обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до миллиона рублей.

В апреле житель Новосибирска украл деньги из чаши Вечного огня. Его действия попали на видео. На замечания прохожего и вопрос о работе он не реагировал.