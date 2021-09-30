На Украине рассказали о «наглости» Венгрии из-за контракта по газу с Россией

Бывший депутат Черновол: Венгрия ведет себя нагло в вопросе с контрактом по газу с Россией

Бывший депутат Верховной рады Украины Тарас Черновол рассказал о «наглости», которую позволила себе Венгрия из-за контракта по газу с Россией. Об этом он рассказал в интервью изданию «Главред».

«Трехсторонний вопрос Венгрия пытается представить исключительно как внутреннюю политику — настолько нагло и жестко они не вели себя даже тогда, когда происходило перетягивание каната по поводу образовательного закона», — заявил Черновол. Он указал на то, что коммерческие обязательства по поставкам газа предусматривают три стороны, а не две.

По мнению экс-депутата, таким образом венгерская сторона может ослабить позиции Украины в вопросе вступления в Евросоюз и НАТО. «Венгрия будет выдвигать к Украине дополнительные претензии, чтобы эта тема вообще была заглушена, а имидж Украины был еще более испорчен», — заключил он.

Контракт между «Газпромом» и Будапештом на поставку газа был заключен 27 сентября. По условиям соглашения, Россия будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет, до 2036 года. При этом сделкой оказались недовольны в Киеве.

Украина пообещала обратиться в Европейскую комиссию, чтобы проверить, насколько контракт «Газпрома» с Венгрией соответствует положениям европейского законодательства. При этом в Еврокомиссии заявили, что оценка условий контракта лежит на правительстве в Будапеште.