«Газпром» начал поставлять газ в Хорватию по «Турецкому потоку»

Компания «Газпром» начала прокачивать газ по трубопроводу «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию, сообщили представители предприятия в Telegram-канале.

«Начались поставки российского природного газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту — через газопровод «Турецкий поток» и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии», — заявил нефтепроизводитель.

«Газпром» запустил поставки согласно договору с венгерской компанией MVM CEEnergy Ltd, который вступил в силу с 1 октября. По договоренностям, до 2030 года в Будапешт будет поступать 4,5 миллиарда кубометров топлива ежегодно. Соглашение предусматривает возможность изменения условий через десять лет.

На Украине негативно отреагировали на заключение соглашения, так как оно предусматривает прокачку газа в обход ее территории. Так, в украинском МИД заявили, что «удивлены и разочарованы» решением Венгрии. Однако позже глава украинской газовой компании «Нафтогаз» Юрий Витренко согласился с тем, что контракт позволяет «Газпрому» прокачку в обход Украины, если компания платит за зарезервированные мощности.

«Турецкий поток» — трубопровод из России в Турцию мощностью 31,5 миллиарда кубометров в год, пролегающий через Черное море. Кроме Венгрии и Хорватии, топливо по нему уже получают Болгария, Греция, Северная Македония, Румыния, Сербия и Босния и Герцеговина. Президент России Владимир Путин недавно заявил, что сотрудничество между Россией и Турцией расширяется, и после запуска «Турецкого потока» страна-партнер чувствует себя «абсолютно уверенно и стабильно», несмотря на потрясения на европейском газовом рынке.

