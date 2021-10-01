Скарлет Йоханссон урегулировала конфликт с Disney

Американская актриса Скарлетт Йоханссон урегулировала конфликт с компанией Disney, разразившийся после выхода фильма «Черная вдова». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на студию.

Сообщается, что Йоханссон и студия достигли соглашения​​​. Однако подробности сделки не разглашаются.

«Я очень рад, что мы смогли прийти к взаимному соглашению со Скарлетт Йоханссон относительно ”Черной вдовы". Мы ценим ее вклад в кинематографическую Вселенную Marvel и с нетерпением ожидаем совместной работы над рядом предстоящих проектов, включая диснеевскую ”Башню ужаса"», заявил председатель Disney Studios Алан Бергман, чьи слова приводит американский телеканал CNBC.

В июле Йоханссон подала в суд на Disney за нарушение контракта на онлайн-показы фильма «Черная вдова». Ее контракт предусматривал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов в кинотеатрах и не предусматривал премьерного онлайн-стриминга фильма.

В Disney ответили, что полностью соблюли контракт Йоханссон, а выпуск «Черной вдовы» на Disney+ с премиум-подпиской «значительно увеличил ее способность заработать дополнительные средства», помимо 20 миллионов долларов, которые она уже получила за этот фильм.

Позднее сообщалось, что Disney после скандала с Йоханссон намерен пересмотреть типовые контракты с актерами, сделав упор на стриминговые сервисы.