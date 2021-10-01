Молдавия отказала во въезде российскому миротворцу

Молдавские власти отказали во въезде в страну российскому офицеру из состава миротворческих сил. Об этом на заседании Объединенной контрольной комиссии (ОКК) сообщил руководитель делегации России Андрей Горобцов, пишет РИА Новости.

По его данным, полковник О. А. Петров возвращался в регион после лечения в России, однако въехать на территорию Молдавии ему не позволили. В ОКК запрет назвали недружественным и подрывающим эффективность операции.

Также расцениваем данный факт как попытку лишения российской стороны суверенного права направлять военнослужащих в состав своего миротворческого контингента. Ответственность за последствия всецело возлагаем на молдавскую сторону, — говорится в заявлении делегации. В документе также напомнили, что Россия — подписант соглашения от 1992 года «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова» и гарант переговорного процесса.

Приднестровская Молдавская Республика провозгласила независимость в 1990 году после вооруженного конфликта с Кишиневом. Боевые действия в регионе завершились в 1992-м после ввода российского миротворческого контингента, который находится там до сих пор. Сейчас в переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5 плюс 2» участвуют Молдавия и ПМР как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, а также и Евросоюз и США — как наблюдатели.

В ноябре 2020 года президент Молдавии Майя Санду потребовала вывести российский миротворческий контингент из Приднестровья. По ее мнению, «мягкий подход» в переговорах об урегулировании конфликта не был эффективен.