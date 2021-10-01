В России засомневались в наличии гиперзвуковых ракет у КНДР

Бывший начальник главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России генерал-полковник в отставке Виктор Есин засомневался в наличии гиперзвуковых ракет у КНДР. По его мнению, подобные разработки не соответствуют промышленному уровню Северной Кореи. Об этом сообщает «Интерфакс».

Есин отметил, что он сомневается в готовности Пхеньяна создавать гиперзвуковое оружие. «Уровень развития промышленности Северной Кореи не дает оснований утверждать, что это реально случилось», — отметил он, комментируя заявления об испытаниях гиперзвуковой ракеты.

Бывший начальник главного штаба предположил, что в КНДР испытали обычную баллистическую ракету, выдав ее за гиперзвуковое оружие. Он подчеркнул, что технологии создания гиперзвуковых ракет есть только у России, США и Китая.

29 сентября стало известно об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8» в Северной Корее. Как сообщает РИА Новости, Академия оборонных наук КНДР провела запуск ракеты в Тоянри, округ Ренгрим.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило об испытаниях железнодорожного ракетного комплекса в КНДР.