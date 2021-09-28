В Пентагоне сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

27 сентября Пентагон сообщил об успешном запуске новой гиперзвуковой ракеты. По словам представителей ведомства, в ходе испытаний она показала скорость в пять раз больше скорости звука. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA).
Известно, что ракета была создана корпорацией Raytheon. Она получила двигатели Northrop Grummann, работающие на смеси углеродного топлива и воздуха.
Цель испытаний
Целью испытаний новой гиперзвуковой ракеты была отработка запуска и безопасной отстыковки снаряда от самолета, запуск двигателей и крейсерский полет, а также интеграция ракеты. В Пентагоне сообщили, что все основные задачи испытания были выполнены.
Сообщается, что для американских военных это первое успешное испытание такого рода с 2013 года.
Ответ России
По словам главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, Соединенные Штаты смогут поставить на вооружение свои гиперзвуковые ракеты уже в ближайшие пять лет, но Россия способна нейтрализовать эту потенциальную угрозу с помощью комплексов С-500, передает РИА Новости.
Специалист считает, что России необходимо ускорить поставки в войска новейших систем ПВО 5-го поколения С-500, чтобы ко времени постановки на вооружение американских ракет иметь возможность с уверенностью «нейтрализовать потенциальную угрозу».
Отставание от России и Китая
Ранее в сентябре министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл выразил недовольство темпами реализации подобных программ и отставанием США от конкурентов. Об этом сообщает Air Force Magazine.
В своем выступлении на AFA's Air, Space & Cyber Conference Кендалл отметил, что ему понятны планы по использованию гиперзвуковых ракет России и Китая. Говоря о прогрессе в российских и китайских разработках, Кендалл заявил, что они развиваются стремительно. По словам чиновника, в Москве и Пекине понимают нужность гиперзвуковых вооружений.
Министр отметил необходимость определения целей, которые поможет решить гиперзвуковое оружие в США. После этого важно обосновать, почему это средство является «экономически эффективным». Кендалл подчеркнул, что пока эти вопросы остаются открытыми.
«Есть чем оберегать страну»
На данный момент Россия является единственной страной в мире со стоящими на боевом дежурстве или находящимися в высокой степени готовности гиперзвуковыми ракетами. Так, в российских Вооруженных силах несут боевое дежурство авиакомплексы «Кинжал» с гиперзвуковой ракетой и стратегические ракеты с гиперзвуковым ракетным блоком «Авангард», проходит госиспытания гиперзвуковая ракета «Циркон».
В конце августа министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ведомство собирается увеличить скорость, дальность и точность гиперзвуковых ракет. Он подчеркнул, что планы улучшить оружие находятся в перспективе.
По мнению Шойгу, у России есть не только что показать, но и «есть чем оберегать страну».
Министр обороны также заявил о модернизации ЗРПК «Панцирь»: дальность обнаружения и уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) комплекса увеличились на 30 процентов. Он добавил, что для борьбы с дронами потенциального противника в арсенале российских Вооруженных сил (ВС) есть системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).