Сбросившая 30 килограммов актриса вышла в свет в мини-платье с декольте

Ребел Уилсон появилась на вечеринке по случаю открытия Музея киноакадемии в мини-платье

Австралийская актриса Ребел Уилсон, которая в общей сложности сбросила более 30 килограммов лишнего веса за последний год, вышла в свет в облегающем фигуру наряде и удивила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

41-летняя знаменитость появилась на вечеринке по случаю открытия Музея киноакадемии (Los Angeles’s Academy Museum of Motion Pictures) в Лос-Анджелесе. Папарацци запечатлели ее на ковровой дорожке в черном мини-платье с пайетками, которое оформлено глубоким декольте. Образ Уилсон дополнили туфли-лодочки на небольшом каблуке такого же цвета.

Читатели издания оценили внешний вид актрисы в комментариях под снимками. «Она выглядит потрясающе, я следила за ее похудением в Instagram. Она добилась результатов благодаря правильному питанию и спорту. Так держать!», «Выглядит очень хорошо», «Она светится! Видно, что счастлива», «Ого, она выглядит невероятно!» — высказывались они.

Ранее в сентябре Ребел Уилсон показала фигуру в откровенном образе и порадовала поклонников. На фото она позирует с распущенными волосами в красном закрытом купальнике с декольте и в солнцезащитных очках. Ее сфотографировали в полный рост на фоне моря.