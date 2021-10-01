Умер самый сильный человек России

Владимир Синеглазов, названный в 2009 году самым сильным человеком в России, скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, причиной стали последствия коронавирусной инфекции. Последние дни спортсмен провел в коме в реанимации. Отмечается, что днем ранее от COVID-19 умерла сестра Синеглазова.

Синеглазов специализировался на гиревом спорте и выполнении трюков со снарядами. В общей сложности он установил 26 мировых рекордов.

В августе этого года футболист итальянского клуба «Атлетико Терме Фьюджи» Марко Тампво скончался в возрасте 19 лет. Спортсмену стало плохо спустя несколько дней после положительного теста на коронавирус. Родители вызвали скорую помощь, однако медикам не удалось спасти Тампво. Предположительная причина смерти игрока — сердечный приступ.