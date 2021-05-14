Чемпионка мира по боксу умерла после заражения коронавирусом

Чемпионка мира и Европы по боксу россиянка Ольга Домуладжанова умерла в возрасте 52 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию бокса России (ФБР).

По информации источника, причиной смерти спортсменки стали осложнения, вызванные перенесенным коронавирусом. Соболезнования семье Домуладжановой выразили ФБР и Минспорта.

С марта 2010 года Домуладжанова занимала пост директора тренировочного центра сборных команд России «Озеро Круглое». В качестве боксера она побеждала на мировом и континентальном первенствах в 2001 года. Кроме того, в ее активе три золота чемпионата России и две победы на Кубке Европы.

В июле прошлого года умер Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.