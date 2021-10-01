Рябков описал надежды России на диалог с США словами «готова к худшему»

Рябков: в диалоге по стратегической стабильности с США Россия «готова к худшему»

Замглавы МИД России Сергей Рябков описал надежды России на диалог с США по стратегический стабильности словами «готова к худшему, но надеется на лучшее». Цитату приводит РИА Новости.

«Мы все еще полагаем, что есть шанс на победу прагматического подхода и вовлечение США в работу с Россией с добрыми намерениями, чтобы найти баланс и взаимоприемлемые решения», — добавил дипломат.

Рябков напомнил, что в Женеве уже прошло два раунда переговоров России и США по стратегической стабильности. Первая встреча состоялась в Женеве в конце июля. Госдепартамент отметил, что американская сторона привержена сокращению рисков вооруженных конфликтов и ядерной войны. Переговоры шли семь часов.

До этого стороны обсуждали тему стратегической стабильности 16 июля в Женеве, на саммите президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Главы обеих стран договорились совместно работать в области контроля над вооружениями.