Помощника прокурора в Красноярском крае лишили премии за белые носки

Российских сотрудников прокуратуры лишили премии из-за неподобающего внешнего вида. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Красноярском крае. В распоряжение издания попал приказ «О ненадлежащем исполнении служебных обязанностей», согласно которому двоих специалистов лишили денежной премии за третий квартал года в полном объеме за нарушение дресс-кода.

Выяснилось, что помощник прокурора Максим Черкашин пришел на рабочее совещание в белых носках, а старший прокурор Анатолий Андреев посетил суд в самозавязывающемся галстуке и туфлях вместо предписанных полуботинок.

Главный прокурор края Роман Тютюник заявил, что Черкашин и Андреев нарушили требования ношения форменного обмундирования, тем самым игнорируя свои служебные обязанности.

В сентябре учителя выгнали школьниц домой из-за неприемлемой обуви и вывели из себя их мать. Женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что купила дочерям к новому семестру две пары одинаковых лаковых полуботинок на шнуровке. Однако в первый учебный день сотрудники школы отправили девочек домой.