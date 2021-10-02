Норвежский биатлонист объяснил слова о недостойном победы российском сопернике

Олимпийский чемпион по биатлону, норвежец Йоханнес Бе прокомментировал критику своего брата Тарьея Бе в адрес российского соперника Александра Логинова. Его слова приводит Dagbladet.

Спортсмен объяснил, что они с братом борются за чистый спорт, поэтому своими заявлениями хотели вызвать реакцию у Логинова. По его мнению, россиянину необходимо выступить перед журналистами. «Это не вызов Логинову. Но он никогда ничего не говорит. Из-за этого у нас появляются разные домыслы. Неловко оттого, что он так ничего и не сказал», — подчеркнул Бе.

30 сентября Тарьей Бе заявил, что Логинов был не достоин победы в спринте на чемпионате мира-2020. Норвежец отметил, что провел лучшую гонку в жизни и опередить его мог лишь брат или французы.

После победы в спринте в 2020 году Логинов столкнулся с критикой иностранных коллег. Недовольство спортсменов вызвал тот факт, что с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го россиянин был отстранен от спорта за применение эритропоэтина.