Олимпийский чемпион ответил на хамство норвежского биатлониста в адрес Логинова

Олимпийский чемпион Александр Тихонов норвежским биатлонистам: хамье, что тут еще сказать

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал высказывания норвежского биатлониста Тарьея Бе в адрес россиянина Александра Логинова. Его слова приводит Sport24.

«Вы сначала разберитесь в своем огороде со своими исключениями. Хамье, что тут еще сказать. Они очень часто показывают непорядочность и хамский характер. Хватит ссылаться на нас», — ответил спортсменам Тихонов. Он призвал норвежцев успокоиться и проигрывать достойно.

Ранее 30 сентября Тарьей Бе заявил, что Логинов был не достоин победы в спринте на чемпионате мира-2020. Он назвал россиянина мошенником и вспомнил, что у него потемнело в глазах после объявления результатов гонки.

После победы в 2020 году Логинов столкнулся с критикой иностранных коллег. Братья Бе заявляли, что россиянин недостоин участия в чемпионате мира. Недовольство спортсменов вызвал тот факт, что с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го россиянин был отстранен от спорта за применение эритропоэтина.