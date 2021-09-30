Резцова назвала норвежских лыжников допингистами в ответ на критику Логинова

Резцова о словах Бе, назвавшего Логинова мошенником: у самих норвежцев рыльце в пушку

Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова отреагировала на высказывание норвежского лыжника Тарьея Бе в адрес россиянина Александра Логинова. Ее слова передает Sport24.

Резцова заявила, что норвежцы всегда отличались враждебным отношением к российским спортсменам. В ответ на критику Бе она назвала норвежских лыжников допингистами. «В мое время они были наглые на лыжне, били по палкам. А сейчас называют нас мошенниками. Ну а сами чем лучше? Их там тоже всех проверить тщательнее. У самих рыльце в пушку», — сказала Резцова.

30 сентября в норвежском издании Dagbladet был опубликован фрагмент автобиографии Тарьея Бе «Братская сила». В книге спортсмен выразил возмущение тем, что Александр Логинов стал чемпионом мира-2020 в спринте. По мнению Бе, россиянин не должен был участвовать в гонке, так он был уличен в использовании эритропоэтина и отстранен от спорта с 2014 по 2016 год.

Тарьей Бе — олимпийский чемпион 2010 года в эстафете. Также на его счету 11 золотых медалей на чемпионате мира и победа в Кубке мира сезона-2010/2011.