Российские шахматистки выиграли командный чемпионат мира

Сборная России обыграла золото командного чемпионата мира по шахматам

Женская сборная России по шахматам одержала победу над командой Индии в финале командного чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российские шахматистки оказались сильнее соперниц из Индии по итогам двух матчей. Сборная России выиграла золото турнира, который проходил в испанском городе Ситжес.

В составе российской сборной выступали Александра Горячкина, Александра Костенюк, Полина Шувалова, Екатерина Лагно и Алина Кашлинская. Также в рамках турнира россиянки обыграли сборную стран Америки и национальную команду Украины. Для сборной России это второе золото в истории турнира.

Командный чемпионат мира по шахматам среди женщин среди женщин проводится с 2007 года. Чаще всего в турнирах побеждала команда Китая — четыре раза.