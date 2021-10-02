Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков напомнил россиянам, что кризис является непредвиденным изменением ситуации, поэтому ожидать его бессмысленно, передает агентство «Прайм».

Экономист объяснил природу кризиса: по его мнению, прогнозируемые явления можно предотвратить. Чтобы улучшить текущую ситуацию, современные государства применяют старые схемы по обогащению систем, не задумываясь о таких негативных последствия, как усиление инфляции или рост долговой нагрузки.

При этом эти проблемы с течением времени нивелируются, поскольку рост инфляции помогает избавиться от лишнего долга. Поэтому кризиса быть не может, призвал Кочетков. В то же время его можно считать постоянным явлением человечества, поэтому не стоит его ждать.

Кризис становится более заметным, когда уже существующие проблемы длительное время игнорируют, из-за чего ситуация становится обостренной и требует поиска новых решений.

«Все эти проблемы озвучиваются, но игнорирование явных признаков доводят проблему до состояния кризиса, который уже требует поиска новых путей решения. Поэтому кризиса пока не будет — он уже давно есть, но пока не проявился в острой фазе», — заключил Кочетков.

Ранее Счетная палата оценила благосостояние россиян. Оно находится на уровне 2010-2011 годов, что является не самым глубоким кризисным падением доходов граждан.