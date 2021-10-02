Народную артистку Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет (СК), сообщает URA.RU в своем Telegram-канале.

Об этом артистка рассказала на сборе трупы театра «Современник». По ее словам, она приходила в СК на беседу в рамках проверки спектакля «Первый хлеб» по жалобе общественной организации «Офицеры России».

Следствие подробно расспросило актрису о постановке и поинтересовалось, почему ее героиня негативно высказалась о ветеранах. «Мне от этого всего так тяжело», — призналась Ахеджакова.

В августе Ахеджакова пожаловалась на травлю после скандала, вызванного спектаклем «Первый хлеб» в театре «Современник». Она отметила, что ее поддерживает муж. Он следит за тем, что пишут об актрисе в интернете, а также проверяет фальшивые аккаунты, которые ведутся от имени его супруги. Ахеджакова считает, что если муж от нее уйдет, ей настанет конец.

Общественная организация «Офицеры России» обратилась с жалобами в Генпрокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля «Первый хлеб» в театре «Современник». Постановку назвали «предельно неуважительной к защитникам Отечества». В частности, общественники указали на «чрезмерное использование ненормативной лексики» и «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле. После этого администрация «Современника» убрала нецензурную брань из монолога главной героини пьесы.