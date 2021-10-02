В Южной Осетии допустили экстрадицию Саакашвили из Грузии

Южная Осетия может потребовать экстрадиции задержанного в Грузии Михаила Саакашвили. Такой вариант развития событий допустил озвучивший позицию Цхинвала глава МИД республики Дмитрий Медоев, которого цитирует ТАСС.

«Южная Осетия имеет право потребовать выдачи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили — по месту совершения преступлений, — констатировал Медоев. — Я имею в виду преступления 2004 и 2008 годов, согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1948 года».

Глава южно-осетинского дипведомства добавил, что в случае экстрадиции Саакашвили из Грузии его ждет справедливый суд и «решение будет соответствующим».

Ранее в самой Грузии прокомментировали возможность экстрадиции Саакашвили на Украину. Прокурор Джарджи Циклаури заявил, что если такой запрос поступит, то министерство юстиции приступит к рассмотрению, оценит его и примет законное решение. Однако пока официальный Киев с подобной инициативой не обращался.