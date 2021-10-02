Обдуривший беркута заяц попал на видео и вдохновил людей

Видео: YouTube / Caters Clips

Видео, снятое в Великобритании, где беркут охотится на зайца, стало популярным в интернете, ролик попал в канал Caters Clips в YouTube.

На кадрах хищная птица охотится на серого зайца. Когда птица настигает своей добычи, жертва вытворяет трюк — заяц перепрыгивает летящего беркута. Таким образом он оставляет хищника ни с чем.

В комментариях к видео люди восхищаются ловкостью зайца и говорят, что он их вдохновил. «Дайте этому зверю, обдурившему хищника, оценку 100 из 100 за артистизм, технику и степень сложности. Этот бросок в воздухе напоминает мне рекордсменов: прыгунов и гимнасток», — написал один из пользователей. «Этот заяц на 50 шагов впереди всех нас», — согласился другой юзер. «Он, кажется, заслуживает нашего уважения», — добавили в комментариях. «Герои могут быть забыты, но легенды никогда не умирают», — написал еще один зритель. Пользователи посоветовали вспоминать этого зайца каждый раз, когда ситуация кажется безвыходной.

Ранее в Карелии россиянину удалось сделать уникальные кадры морского зайца. Мужчина вел съемку с помощью квадрокоптера в Кемской губе в акватории Белого моря.