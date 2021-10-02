Американец подал в суд на жену из-за разбросанных тапочек

Житель города Кливленд (штат Огайо) попытался засудить жену, подав против нее иск на 80 тысяч долларов после падения с лестницы, причиной которого стали разбросанные тапочки. Детали дела сообщает портал Cleveland.com.

Джон Уолворт нес в подвал дома ящик с четырьмя литровыми кувшинами с уксусом и не заметил лежавшие на пороге тапочки своей супруги Джуди Хури. Американец споткнулся об них и упал с лестницы, из-за чего сломал ногу и обе руки. Переломы потребовали операционного вмешательства. В сумме Уолворт потратил на лечение последствий инцидента, случившегося еще в феврале 2018 года, около 80 тысяч долларов.

В октябре 2019 года житель Кливленда попытался взыскать эту сумму с Хури, подав на нее в суд и назвав в исковом заявление произошедшее событие «трагическим и жестоким». Разбирательство затянулось почти на два года, и на этой неделе суд Огайо отказал истцу в его требованиях, постановив, что тапочки лежали на открытом пространстве и Уолворту ничего не мешало их увидеть.

Издание не называет точный возраст фигурантов дела, однако известно, что Хури вышла на пенсию за несколько лет до падения своего возлюбленного с лестницы. На тот момент они знали друг друга несколько десятилетий, встречались три года и год как были обручены. В промежуток времени между инцидентом и поданным иском пара успела пожениться. Отмечается, что на момент вынесения решения Уолворт и Хури все еще находятся в браке.

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