Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию показала фото в бикини

Олимпийская чемпионка Чигирева выложила снимок с отдыха в Майами в Instagram

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева выложила в Instagram фотографию с отдыха.

26-летняя спортсменка показала снимок в голубом бикини. Чигирева, отдыхающая в Майами, рассказала, что ей понравилась приветливость и открытость американцев. «Если вы знакомы, то человек обязательно узнает, как у тебя дела, пусть это и считается напускным, но мне такой формат общения очень даже по душе», — добавила она.

Чигирева — двукратная олимпийская чемпионка. На ее счету также 11 побед на чемпионатах мира и четыре победы на первенствах Европы.

24 сентября Американская профессиональная рестлерша Джейд Каргилл опубликовала откровенное фото в социальных сетях. Каргилл предстала перед подписчиками в белом купальнике. На снимке 29-летняя спортсменка в бикини стоит под струей воды.