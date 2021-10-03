В Москве оценили призыв президента Финляндии к диалогу с Россией

В Москве надеются, что заявления в Европе о необходимости диалога с Россией будут будут становиться все тверже. Об этом

РИА Новости сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«В новом многополярном мире со все возрастающим количеством общих вызовов и угроз, задач, которые необходимо совместно решать, требуется объединение усилий, а не строительство каких-то искусственных барьеров в межгосударственном общении», — указал дипломат.

Так он прокомментировал слова президента Финляндии Саули Ниинисте, призвавшего Европу изменить политику по отношению к России и начать сотрудничать с Москвой. По мнению политика, диалог с Москвой является одним из столпов безопасности, а устойчивые отношения не могут быть построены только на военной силе. «Иначе мы, не заметив этого, можем войти в более масштабный конфликт, чем имеем сейчас», — предостерег Ниинисте от развязывания войны.

В июне глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что угрозы от России для его страны отсутствуют. По его словам, Хельсинки обеспечивает оборону и обновляет военную технику согласно современным требованиям. Тогда Хаависто отметил, что после вхождения Крыма в состав России и начала вооруженного конфликта в Донбассе напряженность в Европе и Балтийском регионе увеличилась, а безопасность ослабилась.