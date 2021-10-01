Президент Финляндии предостерег Европу от развязывания масштабного конфликта

Президент Финляндии Саули Ниинисте призвал Европу изменить политику по отношению к России и начать сотрудничать с Москвой, с такой идеей он выступил на семинаре, посвященном 60-летию Института внешней политики государства, пишет Verkkouutiset.fi.

Финский лидер напомнил, что в отношениях между европейскими странами и Россией есть тенденция к недоверию и взаимным обвинениям. «Несмотря на это, я призываю вас взглянуть на ситуацию шире», — отметил политик и призвал действовать ради мира в регионе. По мнению Ниинисте, сотрудничество с Москвой — один из столпов безопасности. Он уточнил, что устойчивые отношения не могут быть построены только на военной силе. «Иначе мы, не заметив этого, можем войти в более масштабный конфликт, чем имеем сейчас», — предостерег он от развязывания войны.

Глава государства привел в пример отношения Хельсинки и Москвы, а также предложил распространить положительный опыт на всю Европу.

Ранее стало известно, что Финляндия задумала построить железную дорогу в Петербург. С запуском новой магистрали пассажиры смогут добираться до Хельсинки из российского города на полчаса быстрее, чем сейчас.