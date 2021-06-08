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Глава МИД Финляндии заявил об отсутствии угрозы от России

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Пекка Хаависто
Пекка Хаависто
Фото: Reuters

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что угрозы от России для его страны отсутствуют, в интервью изданию РБК. По его словам, Хельсинки обеспечивает оборону и обновляет военную технику согласно современным требованиям.

Хаависто отметил, что после вхождения Крыма в состав России и начала вооруженного конфликта в Донбассе напряженность в Европе и Балтийском регионе увеличилась, а безопасность ослабилась. «Мы учитываем происходящее также в ракурсе нашей политики безопасности», — сказал он.

Министр добавил, что Финляндия в настоящее время не испытывает никакой особой угрозы, в том числе и от России. По его словам, каждое государство следит за развитием дел рядом с ним и обеспечивает безопасность по своему усмотрению.

В феврале Хаависто сказал, что сохранение дипломатических отношений с Россией очень важно во всех ситуациях. Тогда он подчеркнул, что разрыв отношений между Россией и Финляндией был бы негативным поворотом.

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