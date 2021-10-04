Аэрокосмические производители США задумали спасти планету

Производители аэрокосмической техники в США задумали спасти планету, достигнув нулевого уровня выбросов к 2050 году, сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ и источники отрасли.

Ассоциация аэрокосмической промышленности (AIA) США намерена обсудить поставленную цель с авиакомпаниями и правительствами на ежегодном собрании Международной ассоциации воздушного транспорта в Бостоне 4 октября. Там же перевозчики проголосуют по данному предложению.

Новая цель заменяет предыдущий план сократить чистые выбросы вдвое к 2050 году по сравнению с уровнем 2005 года. Согласно ей, представители авиасектора ограничат в XXI веке рост глобальной температуры на два градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем. «Авиация не достигнет нулевой отметки к 2050 году, если она не примет обязательные климатические законы, установленные на национальном уровне», — сказал директор по авиации Европейской федерации транспорта и окружающей среды Transport & Environment Эндрю Мерфи.

Экологические группы считают, что новая цель достижения нулевых выбросов к 2050 году должна быть обеспечена действиями правительства. Всего на авиацию приходится около трех процентов мировых выбросов.

К обязательствам присоединятся производители коммерческой авиации Boeing и Airbus, а также производитель электронных систем управления и автоматизации Honeywell International и производитель аэроструктур первого уровня Spirit AeroSystems.

По данным источников, производители обязались расширить инвестиции в новые технологии, такие как гибридные реактивные двигатели, которые, как ожидается, поступят в эксплуатацию в течение следующего десятилетия. Кроме того, авиакомпании, аэропорты и производители аэрокосмической продукции потребовали государственной поддержки, чтобы увеличить производство экологически чистого авиационного топлива (SAF), необходимого для достижения поставленных целей.

В докладе ООН 2021 года говорится, что существует вероятность 40 процентов, что в ближайшие пять лет глобальная температура превысит доиндустриальный уровень на 1,5 градуса по Цельсию. Великобритания, США и ЕС представили амбициозные планы по спасению планеты в преддверии конференции COP26, но крупнейший в мире производитель вредных выбросов — Китай — до сих пор этого не сделал. Единственное, что известно о плане КНР — ее шаги приведут к достижению пика выбросов в 2030 году. Но эксперты уверены, что усилий недостаточно для удержания мирового потепления ниже 1,5 градуса. ООН, Великобритания и США настаивают на том, что мировые лидеры смогут заключить на COP26 особое соглашение и будут регулярно «обновлять» свои обязательства по сокращению выбросов в ближайшие несколько лет.