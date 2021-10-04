В России предрекли резкое снижение цен на подсолнечное масло

Sberbank CIB: цена подсолнечного масла в России в 2022 году может упасть почти на 20%

Среднегодовая цена подсолнечного масла у российских производителей в следующем году может резко снизиться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования Sberbank CIB Investment Research.

Аналитики предрекают, что стоимость продукции подешевеет до 70,5 рубля за килограмм, что на 19 процентов ниже уровня текущего года — 87 рублей за килограмм. На это повлияет, в частности, введенная в сентября 2021 года переменная экспортная пошлина.

Также отмечается, что на фоне высоких мировых цен на растительные масла посевные площади под подсолнечником в России выросли за год на 13 процентов, до рекордных 9,6 миллиона гектаров. В свою очередь урожайность этой культуры может вырасти на шесть процентов, до 16,9 центнера с гектара, а выпуск масла — до 6,6 миллиона тонн в сезоне 2021-2022 сельхозгода.

«В среднесрочной перспективе, 2022-2025 годы, посевные площади и урожайность подсолнечника будут расти в среднем на 1,7 процента в год, что примерно в два раза ниже темпов роста в предыдущие пять лет», — говорится в исследовании.

При этом производство подсолнечного масла к концу указанного периода вырастет до 8 миллионов тонн в год, из них 80 процентов прироста может быть направлено на увеличение экспорта, 14 процентов — на рост внутреннего потребления, а шесть процентов уйдет в наращивание переходящих запасов.

12 августа сообщалось, что стоимость подсолнечного масла ускорилась в России с 3 по 9 августа по сравнению с предыдущей неделей. В 30 российских регионах товар стал дороже на 0,1-1 процента, в шести субъектах — на 1,1-4 процента.