Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назначил себе официального спикера. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Им стал лидер созданной Саакашвили партии «Единое национальное движение» Ника Мелия. Отмечается, что теперь именно он будет выступать с заявлениями от лица экс-президента, находящегося в Руставской тюрьме.

Ранее лидер оппозиционной партии «Закон и справедливость» и создатель движения за возвращение Саакашвили на родину Тако Чарквиани объявила сбор подписей за освобождение бывшего грузинского лидера. По ее словам, подобное мероприятие позволит доказать, что сторонников экс-президента «гораздо больше, чем это могут представить в правительстве».

1 октября власти Грузии задержали Саакашвили после того, как он вернулся в страну спустя восемь лет эмиграции. По данным СМИ, политик тайно пересек грузинскую границу в вентиляционной кабине трейлера. До этого он заявил, что приехал в страну для участия в протестных акциях после муниципальных выборов.