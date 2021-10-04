Россиянин сдал полторы тонны краденного железнодорожного металлолома

Житель города Холмска на Сахалине сдал в металлолом полторы тонны предметов, связанных с железными дорогами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Дальневосточному федеральному округу.

Сообщается, что 34-летний мужчина регулярно сдавал в пункт приема металла части железнодорожных рельсов, металлические силовые кабели и другие металлические предметы.

Против него возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 Уголовного кодекса («Кража»). В отношении обвиняемого взята подписка о невыезде. Теперь ему грозит о двух лет лишения свободы.

В конце сентября в США отпущенный под залог преступник украл гору закусок и множество сладостей, уснул среди них и попался полиции. 37-летнего Мэтью Уильямсона впервые задержали 17 сентября по обвинению в проникновении в чужой автомобиль и краже имущества. Однако мужчина смог внести за себя залог и вышел на свободу. «Менее чем через два часа после освобождения Уильямсон угнал автомобиль и спрятал его на территории спорткомплекса», — заявили представители полицейского департамента.