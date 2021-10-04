Оценен риск заразиться ОРВИ после перенесенного COVID-19

Новая коронавирусная инфекция сильно ослабляет организм, из-за чего риск заражения ОРВИ становится выше, заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, многие иммунологи считают, что некоторым переболевшим COVID-19 может потребоваться иммунокоррекция. Исаев подчеркнул, что после тяжелых ОРВИ фактор иммунной защиты также снижается, но на течение коронавирусной инфекции в большей степени влияют не перенесенные ОРВИ, а наличие хронических заболеваний.

«Защитить себя от всех видов ОРВИ, включая COVID, — нетривиальная задача. Достичь этого можно только частично, избегая скоплений людей и соблюдая масочный режим», — сказал эксперт.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала особенности потери обоняния и вкуса, возникающие при коронавирусной инфекции. По ее словам, средняя продолжительность нарушения обоняния и вкуса составляет около восьми дней. У женщин эти признаки встречаются чаще, чем у мужчин.