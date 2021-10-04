ЦИК решил судиться с журналистами из-за «лжи и клеветы» о выборах

Элла Памфилова: ЦИК будет подавать в суд на журналистов из-за фейков о выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России будет подавать в суд на журналистов из-за фейковых публикаций о выборах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Эллу Памфилову.

По словам председателя ЦИК, к ответственности будут привлекать авторов материалов, «распространяющих заведомую ложь и клевету про выборы».

Памфилова подчеркнула, что исков к журналистам «будет немало». «Раньше мы этого не делали, а зря. А сейчас будем! Пусть платят штрафы, мы будем переводить эти деньги детям, нуждающимся», — приводит ее слова Znak.

Ранее Памфилова посоветовала критикам системы видеонаблюдения, которую ЦИК использовал на прошедших выборах, обратить внимание на то, как организован этот процесс в странах Запада.