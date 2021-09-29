ЦИК направил в СК и Генпрокуратуру данные о нарушениях на выборах в Петербурге

Памфилова: ЦИК направил в СК и ГП жалобы на все случаи нарушений на выборах в Петербурге

Центризбирком (ЦИК) направил в Генеральную прокуратуру (ГП) и Следственный комитет России (СК) жалобы на все зафиксированные случаи нарушений в ходе выборов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, слова которой приводит ТАСС.

Она отметила, что все случаи, «которые можно считает нарушениями по выборам, собраны и направлены» в соответствующие ведомства.

Ранее сообщалось, что результаты голосования по выборам в Госдуму отменили на семи участках в Санкт-Петербурге. Так, на избирательном участке №803 в Кировском районе избирательные бюллетени оказались на полу, во Фрунзенском районе на участке №2151 в стационарных ящиках для голосования и сейф-пакетах было больше бюллетеней, чем выдали избирателям. Помимо этого, на избирательном участке №11 в Адмиралтейском районе зафиксировали многочисленные нарушения.

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала прошедшую избирательную кампанию сложнейшей за все время своей работы. Она также добавила, что на выборах в 2021 году стало меньше нарушений. По ее утверждению, это может быть связано не только с тем, что федеральная кампания проходит в период пандемии.

