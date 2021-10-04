В смартфонах Samsung не нашли рекламы

Компания Samsung убрала рекламу из своих смартфонов. Об этом сообщает издание TizenHelp.

Журналисты проверили смартфоны бренда после актуального обновления и не нашли в них встроенных рекламных блоков. Авторы ссылаются на техническую поддержку корейской корпорации, сотрудники которых подтвердили, что реклама в приложениях стала недоступна с 1 октября.

По словам специалистов, ранее во встроенных приложениях экосистемы Samsung на телефонах можно было встретить рекламу. Рекламные блоки могли приносить компании дополнительную прибыль с каждого устройства. «Пользователи заплатили более двух тысяч долларов, чтобы купить устройство и получать бесперебойные услуги без рекламы», — сообщили авторы, отметив, что реклама появлялась даже в самых дорогих флагманах Samsung.

Некоторые пользователи, на которых ссылаются журналисты, отметили быстродействие системы после апгрейда. Ранее рекламные блоки появлялись в таких программах, как Samsung Pay и Samsung Health — блоки могли демонстрироваться в верхней и нижней частях экрана.

В августе представители Samsung заявили, что из смартфонов бренда исчезнет встроенная реклама. «Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить полезную информацию, которая нужна клиентам, с помощью поиска и рекомендаций в службе контента или в магазине Galaxy», — отметил президент и глава мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро (TM Roh).